DJ BRIEFING MATINAL: Estímulos e subida de casos do vírus prejudicam ações

LISBOA(DJ Bolsa)-- 26 de outubro de 2020 - 7:30 TMG

Opening Call:

As dúvidas em relação à probabilidade de um acordo de estímulos e o aumento do número de infeções de coronavírus vão atingir os mercados europeus. As ações seguem maioritariamente em baixa na Ásia, o dólar avança e o petróleo cai.

Destaques: