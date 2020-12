DJ BRIEFING MATINAL: Europa deve abrir mista com aproximação de acordo do Brexit

LISBOA (DJ Bolsa)-- 24 de dezembro de 2020 - 0730 TMG

Nota aos clientes:

O Briefing Matinal volta a ser publicado no dia 29 de dezembro, terça-feira. Feliz Natal.

Opening Call:

As ações europeias devem abrir mistas esta quinta-feira, enquanto os futuros de ações dos EUA sobem. O dólar segue misto e a libra sobe, enquanto o petróleo avança.