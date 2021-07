DJ BRIEFING MATINAL: Europa deve continuar a ganhar à espera do BCE

LISBOA (DJ Bolsa)-- 22 de julho de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem prolongar os ganhos esta quinta-feira, mas podem ser limitados antes da decisão de política monetária do Banco Central Europeu. Na Ásia, as ações, o dólar e as yields dos Treasurys avançavam, enquanto o petróleo descia.

Destaques: