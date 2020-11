DJ BRIEFING MATINAL: Europa deve recuar apesar de ganhos nos EUA e dados da China

LISBOA (DJ Bolsa)-- 30 de novembro de 2020 - 7:30 TMG

Opening Call:

Receios persistentes sobre o coronavírus devem pesar nas ações europeias esta segunda-feira, apesar dos novos recordes em Wall Street na semana passada e dos dados positivos na China. Na Ásia, as ações seguem maioritariamente em baixa, assim como o petróleo e o dólar, e as yields registam poucas alterações.