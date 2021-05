DJ BRIEFING MATINAL: Europa deve seguir ganhos globais com emprego dos EUA em foco

LISBOA (DJ Bolsa)-- 7 de maio de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem subir esta sexta-feira, depois de as ações dos EUA terem progredido no final da sessão e com amplos ganhos na Ásia. A subida das commodities deve dar suporte, enquanto o dólar segue na linha de água e as yields dos Treasurys ganham.

Destaques: