DJ BRIEFING MATINAL: Europa deve seguir subida dos EUA após testemunho de Powell

LISBOA (DJ Bolsa)-- 12 de janeiro de 2022 - 0730 TMG

Opening Call:

A Europa deve seguir Wall Street e subir esta quarta-feira, mas os ganhos das ações devem ser limitados antes da leitura da inflação dos EUA. Na Ásia, as ações também subiam, o dólar estabilizava e o petróleo avançava.

Destaques: