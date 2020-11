DJ BRIEFING MATINAL: Europa deve subir apesar de continuação da incerteza nos EUA

LISBOA(DJ Bolsa)-- 5 de novembro de 2020 - 7:30 TMG

Opening Call:

A forte subida de Wall Street deve contribuir para os ganhos da Europa esta quinta-feira, ainda que o resultado das eleições presidenciais dos EUA permaneça incerto. Na Ásia, as ações avançavam, juntamente com as obrigações, mas o dólar e o petróleo caem.

Destaques: