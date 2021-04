DJ BRIEFING MATINAL: Europa deve subir após novo recorde em Wall Street

LISBOA (DJ Bolsa)-- 6 de abril de 2021 - 6:30 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem seguir a tendência positiva de Wall Street, que registou um novo recorde na segunda-feira. Na Ásia, as ações mostraram um tom misto, ao passo que o dólar estabiliza. O petróleo recupera após uma semana muito volátil.

Destaques: