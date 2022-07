DJ BRIEFING MATINAL: Europa deve subir com resultados empresariais otimistas, Fed

LISBOA (DJ Bolsa)-- 27 de julho de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem subir esta quarta-feira, com a ajuda de alguns resultados empresariais robustos nos EUA, à medida que os investidores se preparam para a decisão da Reserva Federal dos EUA. Na Ásia, as ações caíam, juntamente com o dólar. As yields dos Treasurys e o petróleo subiam ligeiramente.