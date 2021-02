DJ BRIEFING MATINAL: Europa enfrenta abertura cautelosa com perda do ímpeto

LISBOA (DJ Bolsa)-- 4 de fevereiro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

A cautela deve pressionar as ações europeias esta quinta-feira, antes dos dados dos payrolls dos EUA na sexta-feira e com uma perda geral do ímpeto nos mercados globais. Na Ásia, a maioria dos benchmarks estava em baixa acentuada, enquanto o dólar ganha juntamente com o petróleo e as yields das obrigações.