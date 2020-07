DJ BRIEFING MATINAL: Expectativas de estímulos devem impulsionar ativos de risco

LISBOA (DJ Bolsa)-- 28 de julho de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

========

O dólar negociou perto de mínimos de dois anos na Ásia numa altura em que os investidores apostavam em mais ajudas para a economia dos EUA da Reserva Federal dos EUA e de Washington. As expectativas de mais estímulos também impulsionaram as ações e o petróleo na sessão asiática.