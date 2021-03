DJ BRIEFING MATINAL: Fecho recorde nos EUA deve impulsionar ações

LISBOA (DJ Bolsa)-- 29 de março de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

A Europa deve registar uma abertura firme esta segunda-feira, após os ganhos de Wall Street na sexta-feira, apesar de os preços mais fracos do crude poderem pesar nas principais petrolíferas. Na Ásia, as ações seguiam mistas, assim como o dólar e as yields das obrigações, enquanto o petróleo recuava.