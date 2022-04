DJ BRIEFING MATINAL: Fed e Covid-19 na China devem voltar a afetar as ações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa)-- 25 de abril de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

O tom hawkish da Reserva Federal dos EUA e os confinamentos na China por causa da Covid-19 vão juntar-se para pressionar as ações europeias esta segunda-feira. Na Ásia, Os principais índices sofriam perdas na casa de 2%, o dólar continuava a subir e as yields dos Treasurys recuavam. Os futuros do crude perdiam terreno.