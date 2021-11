DJ BRIEFING MATINAL: Fed mais hawkish pode pesar nas ações

LISBOA (DJ Bolsa)-- 17 de novembro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

Os persistentes receios sobre a inflação devem pesar nas ações europeias esta quarta-feira. Na Ásia, as ações registaram sobretudo perdas e a subida do dólar prolongou-se, tal como a das yields. Os futuros do petróleo recuavam.

Destaques: