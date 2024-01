DJ BRIEFING MATINAL: Futuros de ações caem com menos apostas em cortes de taxas

LISBOA (DJ Bolsa)-- 17 de janeiro de 2024 - 0730 TMG

Opening Call:

Os futuros de ações recuam esta quarta-feira, com o mercado a moderar as apostas nos cortes de taxas este ano. Os principais índices asiáticos desceram depois de dados terem mostrado um abrandamento do crescimento da China. O dólar e as yields dos Treasurys estabilizavam, ao passo que os futuros do petróleo desciam.