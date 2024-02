DJ BRIEFING MATINAL: Futuros de ações em alta; resultados em destaque

LISBOA (DJ Bolsa)-- 8 de fevereiro de 2024 - 0730 TMG

Opening Call:

Os futuros de ações da Europa seguem, esta quinta-feira, os ganhos de Wall Street no dia anterior. Os principais mercados asiáticos negociaram mistos depois de os preços no consumidor da China terem ficado abaixo do esperado, o dólar caía, as yields dos Treasurys desciam e os futuros do petróleo avançavam.