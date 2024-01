DJ BRIEFING MATINAL: Futuros de ações recuperam com ganhos das tecnológicas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa)-- 19 de janeiro de 2024 - 0730 TMG

Opening Call:

Os futuros de ações avançam esta sexta-feira, com a subida motivada pelas tecnológicas a impulsionar o sentimento. Os principais índices asiáticos negociaram maioritariamente em alta, o dólar caía ligeiramente, as yields dos Treasurys estabilizavam e os futuros do petróleo seguiam mistos.