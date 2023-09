DJ BRIEFING MATINAL: Futuros de ações sobem com expectativas da Fed, estímulos da China

LISBOA (DJ Bolsa)-- 4 de setembro de 2023 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem arrancar a semana em alta, com a melhoria do sentimento graças às expectativas de pausa da Reserva Federal dos EUA e às políticas de estímulo de Beijing. Na Ásia, os principais índices avançaram, o dólar desvalorizava ligeiramente e os futuros do petróleo subiam.