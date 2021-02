DJ BRIEFING MATINAL: Ganhos europeus devem ser limitados após alertas da Fed

LISBOA (DJ Bolsa)-- 18 de fevereiro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

A avaliação cautelosa da Fed sobre a economia dos EUA pode conter as ações europeias esta quinta-feira. Na Ásia, as ações não conseguiram subir, enquanto as yields caíam, o dólar mantinha os ganhos e o petróleo continua em alta.

Destaques: