DJ BRIEFING MATINAL: Incerteza sobre apoios nos EUA deve pressionar sentimento

LISBOA (DJ Bolsa)-- 12 de agosto de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

A Europa enfrenta uma abertura cautelosa, sendo que os adiamentos dos estímulos dos EUA devem pressionar a procura por ativos de risco. As ações recuaram na Ásia, enquanto o dólar sobe e o petróleo valoriza.

Destaques:

