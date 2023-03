DJ BRIEFING MATINAL: Investidores digerem medidas para conter crise do SVB

LISBOA (DJ Bolsa)-- 13 de março de 2023 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem subir no arranque desta segunda-feira, dia em que o rescaldo do colapso do Silicon Valley Bank estará no topo da agenda dos investidores. Na Ásia, os mercados negociaram mistos. As yields dos Treasurys caíam, o dólar descia e os futuros do petróleo oscilavam entre ganhos e perdas.