DJ BRIEFING MATINAL: Mercado aguarda dados preferidos de inflação da Fed

LISBOA (DJ Bolsa)-- 22 de dezembro de 2023 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias podem cair esta sexta-feira, com a atenção dos mercados focada nos dados do indicador preferido de inflação da Reserva Federal dos EUA. Os principais índices asiáticos subiram, as yields dos Treasurys valorizavam, o dólar estabilizava e os futuros do petróleo avançavam.