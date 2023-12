DJ BRIEFING MATINAL: Mercado aguarda por decisões do BCE, BOE

LISBOA(DJ Bolsa)-- 14 de dezembro de 2023 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações devem abrir em território positivo na Europa esta quinta-feira, com os investidores focados nas decisões sobre taxas de juro do Banco Central Europeu e do Banco de Inglaterra, ou BOE. Na Ásia, os índices de referência das ações sobem, enquanto o dólar cai e os futuros de crude avançam.