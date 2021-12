DJ BRIEFING MATINAL: Mercado foca-se na inflação dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa)-- 10 de dezembro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem acompanhar as perdas dos EUA e da Ásia numa altura de maior cautela antes dos dados da inflação dos EUA, um evento que deve manter os ativos de risco em xeque. O dólar e os futuros do petróleo seguem a tendência de baixa e as yields dos Treasurys sobem ligeiramente.