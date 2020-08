DJ BRIEFING MATINAL: Mercados andam à deriva sem grandes catalisadores

LISBOA(DJ Bolsa)-- 18 de agosto de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

A Europa caminha para uma abertura sem grandes movimentos esta terça-feira, apesar de o S&P 500 ter fechado perto de um novo recorde. Na sessão asiática, as ações mostraram dificuldade em encontrar uma direção, enquanto o petróleo e o ouro recuam.

Destaques: