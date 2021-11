DJ BRIEFING MATINAL: Mercados devem ganhar terreno após Fed anunciar tapering

LISBOA (DJ Bolsa)-- 4 de novembro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

A Europa prepara-se para uma abertura em terreno positivo esta quinta-feira, depois de a Fed ter encerrado, tal como era esperado, um capítulo de estímulo agressivo motivado pela pandemia. O dólar acelera, enquanto os preços do crude recuam.

Destaques: