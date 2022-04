DJ BRIEFING MATINAL: Mercados ensombrados pela guerra, restrição da Fed

LISBOA (DJ Bolsa)-- 1 de abril de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem abrir sem grandes alterações esta sexta-feira, continuando sob pressão devido aos receios sobre a guerra na Ucrânia e as perspetivas de restrição da Reserva Federal dos EUA. Os mercados asiáticos negociaram sobretudo em baixa, o dólar subia e o petróleo recuava.