DJ BRIEFING MATINAL: Negociação deve ser contida devido ao Dia de Ação de Graças

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa)-- 23 de novembro de 2023 - 0730 TMG

Opening Call:

Os futuros de ações negoceiam em baixa generalizada devido à menor atividade de negociação com feriados nos EUA e no Japão. Os mercados asiáticos negociavam mistos, o dólar desvalorizava e os futuros do petróleo recuavam.

Destaques:

Embora a semana de negociaçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.