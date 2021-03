DJ BRIEFING MATINAL: Novo confinamento na Alemanha deve prejudicar sentimento

LISBOA (DJ Bolsa)-- 23 de março de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

As notícias de que a Alemanha prolongou as medidas de confinamento por mais um mês devem prejudicar a Europa esta terça-feira. Na Ásia, as ações recuavam, o dólar seguia entre ganhos e perdas ligeiros e o petróleo recuava.

Destaques: