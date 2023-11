DJ BRIEFING MATINAL: Otimismo com taxas impulsiona sentimento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa)-- 3 de novembro de 2023 - 0730 TMG

Opening Call:

Os futuros de ações da Europa sobem esta sexta-feira, com expectativas de que os principais bancos centrais podem ter chegado ao fim das subidas de taxas. Na Ásia, os principais índices seguiram os ganhos de Wall Street, o dólar estabilizava e as yields dos Treasurys negociavam sobretudo em baixa. Os futuros do petróleo avançavam.

