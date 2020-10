DJ BRIEFING MATINAL: Pausa no ensaio da J&J deve provocar cautela

LISBOA (DJ Bolsa)-- 13 de outubro de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

A Europa deve ter dificuldade em encontrar direção, devido à falta de ímpeto, apesar da forte subida de Wall Street. Na Ásia, os dados positivos da China não impulsionaram as ações. O dólar ganha terreno e o petróleo segue em alta ligeira.

Destaques: