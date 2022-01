DJ BRIEFING MATINAL: Perdas dos EUA devem prejudicar sentimento na Europa

LISBOA (DJ Bolsa)-- 28 de janeiro de 2022 - 0730 TMG

Opening Call:

Um terceiro dia de quedas em Wall Street deve penalizar as ações europeias na abertura desta sexta-feira. Na Ásia, a maioria dos índices seguia em território positivo, uma vez que o apetite pelo risco melhorou; o dólar seguia misto, as yields dos Treasurys a 10 anos avançavam e o petróleo subia.