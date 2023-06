DJ BRIEFING MATINAL: Perspetiva de taxas em foco após dados mistos dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa)-- 6 de junho de 2023 - 0630 TMG

Opening Call:

Os futuros de ações da Europa apontam para uma abertura em baixa esta terça-feira, depois de dados mistos dos EUA terem gerado dúvidas sobre as perspetivas de taxas da Reserva Federal dos EUA. Na Ásia, os principais índices negociaram em alta, as yields dos Treasurys avançavam, o dólar caía e os futuros do petróleo perdiam terreno....