DJ BRIEFING MATINAL: Queda em Wall Street, dados da China travam ações europeias

LISBOA (DJ Bolsa)-- 15 de setembro de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

Uma sessão contida nos EUA e dados frágeis da China devem travar as ações europeias esta quarta-feira. Na Ásia, os mercados acionistas registaram sobretudo perdas, o dólar estabilizava e as yields dos Treasurys avançavam. Os futuros do petróleo registavam ganhos.

Destaques: