DJ BRIEFING MATINAL: Queda nos EUA, receios sobre crescimento na China devem pesar

LISBOA (DJ Bolsa)-- 2 de maio de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

As fortes perdas das tecnológicas nos EUA na sexta-feira, e os receios sobre o estado da economia da China devem pesar nas ações da Europa esta segunda-feira. As ações na Ásia seguiam em baixa numa sessão marcada por feriados, o dólar e as yields dos Treasurys avançavam, ao passo que o petróleo descia.