DJ BRIEFING MATINAL: Quedas globais devem pressionar a Europa com foco nos PMI

LISBOA (DJ Bolsa)-- 19 de fevereiro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

As quedas nos EUA e na Ásia devem chegar à Europa esta sexta-feira, numa altura em que os investidores esperam pelos dados industriais mais recentes. Durante a sessão asiática, as yields recuperam, enquanto o dólar desce.

Destaques: