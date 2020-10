DJ BRIEFING MATINAL: Receios com vírus, impasse sobre estímulos limitam ações

LISBOA (DJ Bolsa)-- 16 de outubro de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

As novas medidas de confinamento para travar a propagação da Covid-19 e o aumento das dúvidas em relação a um pacote de estímulos económicos nos EUA devem limitar os ganhos dos mercados europeus. Na Ásia, os índices seguem maioritariamente me baixa, o petróleo cai e o dólar negoceia misto.