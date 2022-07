DJ BRIEFING MATINAL: Receios de recessão devem pressionar ações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa)-- 25 de julho de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

Os receios de recessão devem continuar a dominar o sentimento do mercado na Europa, uma semana em que se prevê mais uma subida agressiva de taxas da Reserva Federal dos EUA. Os mercados asiáticos negociavam sobretudo em baixa, o dólar subia e as yields dos Treasurys estabilizam. Os futuros do petróleo desciam.