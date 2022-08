DJ BRIEFING MATINAL: Receios sobre inflação devem pesar na Europa

LISBOA (DJ Bolsa)-- 10 de agosto de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

A Europa enfrenta mais uma abertura cautelosa enquanto os investidores se preparam para os dados da inflação dos EUA esta quarta-feira. Na Ásia, a maioria dos mercados caía, com o dólar, as yields dos Treasurys e as commodities todas em baixa.

Destaques: