DJ BRIEFING MATINAL: Receios sobre inflação devem voltar a pesar nas ações

LISBOA (DJ Bolsa)-- 6 de outubro de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias enfrentam uma abertura negativa esta quarta-feira, com os receios sobre a inflação a voltarem a assolar os mercados. Numa sessão asiática cautelosa, as ações desceram, o dólar e as yields dos Treasurys aumentaram. A subida do petróleo travou em máximos de vários anos.