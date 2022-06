DJ BRIEFING MATINAL: Receios sobre inflação, taxas de juro voltam a pesar nas ações

LISBOA (DJ Bolsa)-- 9 de junho de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias enfrentam outra abertura em baixa devido aos receios sobre a inflação elevada e a subida de taxas de juro, que continuam a dominar o sentimento do mercado. Na Ásia, a maior parte dos índices negociava no vermelho; as yields dos Treasurys continuam a subir em linha com os futuros do crude, ao passo que o dólar recuava.

