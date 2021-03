DJ BRIEFING MATINAL: Receios sobre yields devem limitar ações

LISBOA (DJ Bolsa)-- 9 de março de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

A Europa deve enfrentar uma abertura limitada esta terça-feira, com a possibilidade de registar perdas moderadas, enquanto as ações asiáticas seguem mistas e os futuros das ações dos EUA ganham. Noutros mercados, as yields das obrigações recuam, o dólar segue misto e o petróleo avança.