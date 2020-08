DJ BRIEFING MATINAL: Recorde do S&P 500 deve impulsionar ações europeias

LISBOA(DJ Bolsa)-- 19 de agosto de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem recuperar esta quarta-feira da maioria das perdas de terça-feira, impulsionadas pelo fecho recorde de Wall Street. Na Ásia, as ações seguiam mistas, enquanto o petróleo caía. O dólar sobe contra o iene, mas recua contra o euro.

Destaques: