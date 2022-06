DJ BRIEFING MATINAL: Recuperação das ações perde fulgor

LISBOA (DJ Bolsa)-- 28 de junho de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações europeias enfrentam uma abertura negativa, uma vez que um conjunto de dados económicos pareceu contrariar a noção e abrandamento da economia dos EUA. Nos mercados asiáticos, as ações recuavam, os Treasurys e o petróleo subiam enquanto o dólar negociava sem grandes alterações.