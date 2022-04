DJ BRIEFING MATINAL: Recuperação nos EUA deve ajudar Europa a subir

LISBOA (DJ Bolsa)-- 26 de abril de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

Uma forte recuperação em Wall Street deve impulsionar as ações europeias esta terça-feira. Na Ásia, a maior parte dos benchmarks regista ganhos sólidos, o dólar e as obrigações desciam, ao passo que o petróleo ganha terreno.

Destaques: