DJ BRIEFING MATINAL: Recuperação tardia das ações dos EUA deve impulsionar Europa

LISBOA (DJ Bolsa)-- 3 de maio de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

Uma recuperação em Wall Street na fase final da sessão deve ajudar as ações europeias a subir esta terça-feira. Na Ásia, as ações negociavam mistas devido aos feriados da Semana Dourada, o dólar recua e as yields dos Treasurys e o petróleo estabilizavam.

Destaques: