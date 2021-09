DJ BRIEFING MATINAL: Riscos sobre crescimento vão travar ações novamente

LISBOA (DJ Bolsa)-- 13 de setembro de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

Os riscos em torno do crescimento devem pressionar as ações europeias esta segunda-feira. Na Ásia, as ações negociavam sobretudo em baixa, enquanto dólar e futuros de crude ganhavam terreno. As yields dos Treasurys estabilizam.

Destaques: