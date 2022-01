DJ BRIEFING MATINAL: Sentimento otimista deve animar ações europeias

LISBOA (DJ Bolsa)-- 4 de janeiro de 2022 - 0730 TMG

Opening Call:

Os novos recordes de Wall Street devem ajudar as ações europeias a continuarem a avançar esta terça-feira. Na Ásia, as ações subiam na sua maioria, juntamente com o dólar, enquanto as yields dos Treasurys estabilizavam após terem atingido os níveis mais elevados desde novembro no início de 2022.