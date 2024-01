DJ BRIEFING MATINAL: Stock Futures Fall Ahead of Eurozone Inflation, U.S. Jobs Data

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa)-- 5 de janeiro de 2024 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem abrir em baixa esta sexta-feira, antes da divulgação dos dados da inflação da Zona Euro e da criação de emprego dos EUA. Os principais índices asiáticos negociaram mistos, o dólar subia, as yields dos Treasurys estabilizavam e os futuros do petróleo avançavam.