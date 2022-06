DJ BRIEFING MATINAL: Subida de alívio deve continuar com Fed agressiva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa)-- 16 de junho de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

A Europa deve registar uma abertura positiva, com as ações a prolongarem os ganhos de quarta-feira depois de o Dow e o S&P 500 terem posto um fim a cinco dias de quedas no seguimento da subida das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA. O petróleo subia, enquanto o dólar valorizava contra o iene e ligeiramente contra o euro.